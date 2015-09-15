浑河桥防撞栏明起拆除重建
按照沈阳市政府统一部署，沈阳市城建部门拟于3月12日22时开始组织实施浑河桥防撞栏改造工程。
沈阳升级重污染天气预警
此外，鼓励市民选择公共交通或电动交通等绿色方式出行，自觉停驶国四及以下燃油机动车。
市总工会召开党史学习教育部署会议
会议指出，要切实提高政治站位，把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来。
沈河区全面部署党史学习教育工作
沈河区召开党史学习教育部署大会，学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会的重要讲话精神。
和平区直机关学党史学雷锋学英模
和平区直机关党员干部集中走进雷锋文化陈列馆，参观红色主题教育基地，学习党史，学习英模，弘扬雷锋精神。
沈阳市举办文明家庭先进事迹巡回宣讲会
在疫情防控期间，王蕾蕾及家人汇集了百名残障人士共唱抗疫战歌，积极奔走募集和捐献防疫物资。
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